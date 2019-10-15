بـ 5 جنيهات.. احصلي على وجه وبشرة أجمل

كل فتاة تهتم لمظهرها وترغب في الظهور بأفضل شكل، لكن الأسعار المرتفعة لمنتجات التجميل تجعلهم يشعرن بالعجز، ولكن لحسن الحظ يمكن دائمًا استبدال منتجات التجميل بوصفات طبيعية وسنعرض بعض منها حسب ما ورد في موقع "bright side "



- ترطيب الشفاه :

لا نحتاج لمنتجات باهظة الثمن ومرطبات الشفاه العلاجية من أجل إنقاذ الشفاه المتشققة والجافة، حيث يمكن صناعة بلسم للشفاه بمعجون الأسنان والعسل.



ثم فرك شفتيك بمساعدة فرشاة أسنان وخليط من معجون الأسنان والعسل لمدة 3-5 دقائق ، ويجب أن تكون الحركة ناعمة وخفيفة.



- إزالة الرؤوس السوداء :

بعمل قناع منزلي بسيط سنقول وداعًا للرؤوس السوداء، سنحتاج علبة صغيرة من الجيلاتين المجفف (يجب أن تكون عديمة الرائحة لأن الجيلاتين المعطّر يمكنه تلوين الجلد).



ومزجها مع عدة ملاعق صغيرة من الحليب وتسخينها في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ ، ثم وضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة.



- علاج الهالات السوداء :

للأسف تقوم الكثير من الفتايات باللجوء لمستحضرات التجميل و المواد الكيميائية لإخفاء الهالات السوداء، على الرغم انها لها دور في زيادة تلك الهالات.



ولحل تلك المشكلة يمكن عمل كمادات للعينين بأكياس الشاي بعد غليها وتركها تبرد لمدة دقائق .