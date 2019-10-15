عبد العزيز بن تركى: التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته مع فلسطين

غرد الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عبر موقع التواصل "تويتر"، لدعم منتخب بلاده ضد نظيره الفلسطينى.



وقال "بن تركى":" كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته مع شقيقه المنتخب الفلسطيني.. خطوة مهمة وصقورنا قادرين على تجاوزها بإذن الله".



ومن المقرر أن يستضيف استاد فيصل الحسيني برام الله، مساء غد الثلاثاء، لقاء المنتخب الوطني الفلسطيني ونظيره السعودي، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وأمم آسيا الصين 2023.



ومنذ مشاركة الأخضر في تصفيات كأس العالم بدءًا من مونديال 1978م، لم يتعرض الأخضر سوى لخسارة وحيدة كانت من منتخب إيران بنتيجة "0-3" في المشاركة الأولى.



وبعد نهاية تلك المباراة لم يتعرض الأخضر لأي خسارة طوال المشاركات التسع المقبلة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار في ست مباريات، فيما تعادل في 3 مباريات.



وسجل المنتخب السعودي طوال هذه المباريات 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.