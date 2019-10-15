بـ إكسسوارات من الريش.. داليا مصطفى تتألق بفستان أنيق

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة كاجوال.



وأطلت بها بفستان طويل باللون الأزرق من الشيفون ومنفوش بدون أكمام، ومطرز باللون الأزرق.



وقامت بتسريح شعرها بطريقة أنيقة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت إكسسوارات من الريش على شعرها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط صغير، وعقد من الألماس، وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

