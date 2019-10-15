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مرأة

بـ إكسسوارات من الريش.. داليا مصطفى تتألق بفستان أنيق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة كاجوال.

وأطلت بها بفستان طويل باللون الأزرق من الشيفون ومنفوش بدون أكمام، ومطرز باللون الأزرق.

وقامت بتسريح شعرها بطريقة أنيقة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت إكسسوارات من الريش على شعرها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط صغير، وعقد من الألماس، وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.
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