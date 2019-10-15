مستعدة للتبرع بعائدات حفل.. شيرين عبد الوهاب: قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تواسى فيه الشعب اللبنانى بسبب الحرائق التى تعرضت لبنان.



وقالت شيرين عبد الوهاب: "قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".



يذكر أن شيرين عبد الوهاب تقوم حاليا بالتحضير إلى تقديم عدد من الحفلات الغنائية فى عدد من الدول العربية.