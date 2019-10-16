شغالين عتالين.. طلاب مدرسة بالغردقة يفرغون شكائر أرز ودقيق.. صور

تداول أهالى مدينة الغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتلاميذ مدرسة بلال بن رباح بمدينة الغردقة، وهم يقومون بتفريغ إحدى السيارات من جوالات الدقيق والأرز لمطبخ الوجبات الساخنة من أعلى سيارة نقل خارج المدرسة، ما أثار دهشة بعض رواد التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور.



وجاءت بعض التعليقات تحمل السخرية من إدارة المدرسة، وبعضها ينتقد أداء المدرسة، مطالبين الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة التدخل وفتح تحقيق موسع حول تلك الواقعة والمشهد غير الحضارى.



فيما علق البعض منهم قائلين: "أولادنا ذهبوا للمدرسة لطلب العلم وليس أنهم يعملون شيالين ويقومون بأعمال عمال المدرسة"، ومنهم من قال إنهم في أشغال شاقة، وتساءلوا: "أين الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم من ذلك؟".



وطالب رواد السوشيال ميديا ومنهم أولياء أمور بفتح تحقيق عن الواقعة وإحالة المسئول عنها للتحقيق، موضحين أن ذويهم هم أمانة في أعناقهم جميعا.



وكانت المدينة شهدت قبل أيام تفريغ تلاميذ مدرسة إحدى المدارس التجريبي بالغردقة، وأحدثت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.