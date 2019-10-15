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ملفات

بعد تشديدات وزير التعليم العالي.. اهتمام بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم .. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعتمد كليات بـ الدلتا والنهضة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة:
اعتماد صيدلة الدلتا والنهضة والحاسبات بالمستقبل
حصول سياسة واقتصاد البريطانية على ضمان الجودة
الفكر الاستراتيجي والسياسات وتقويم الأداء أهم محاور ضمان الجودة

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأخير لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس وذلك بمقر الوزارة.

وأحيط المجلس علما باعتماد كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الصيدلة جامعة النهضة، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبه أكد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك السعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية وتشجيع سياسة جذب الوافدين.

وشدد الوزير على تحقيق التواصل بين كل من الجامعات الحكومية والخاصة المتواجدة معا داخل نفس المحافظة، وتشجيع التعاون المشترك بينهما في المساهمة في تطوير المحيط الجغرافي، وكذلك تشجيع الطلاب من كلا الطرفين للمساهمة في أعمال الخدمة المجتمعية.

تشتمل عملية تقويم واعتماد الجامعات سواء كانت حكومية أم خاصة على محورين رئيسين هما الفكر الاستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة، وتقويم الأداء والتطوير المستمر، كما أن كل محور من هذه المحاور يتضمن مجموعة من المعايير.

لذا فتوجد بعض العناصر التي تعبر بدقة عن مضمونه المستهدف في القياس والتقويم والتي وضعتها الھيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
-الفكر الاستراتيجي والسياسات الحاكمة للجامعة:

ويشمل هذا المحور "التخطيط الاستراتيجي، الاستقلالية والاعتماد علي الذات، السياسات الحاكمة للجامعة، الموارد والإمكانات المادية، المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدراسات العليا والبحث العلمي، العلاقات الإقليمية والدولية، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشاركة الطلابية في أنشطة الجامعة، الدعم الطلابي، حماية الملكية الفكرية، التنافسية والتميز".


-تقويم الأداء والتطوير المستمر:

ويضم هذا المحور "مردود السياسات الحاكمة، الموارد والإمكانات المادية،المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العلاقات الإقليمية والدولية، المشاركة الطلابية في أنشطة الجامعة والدعم الطلابي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حماية الملكية الفكرية، التنافسية والتميز".
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