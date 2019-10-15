مجلس الوزراء العراقي يرفع مقترحا لتعديل قانون التقاعد.. تفاصيل

رفع مجلس الوزراء العراقي، مقترحا لتعديل قانون التقاعد من حيث السن، وذلك وفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، التي أذاعت الخبر في نبأ عاجل قالت فيه « إن مجلس الوزراء رفع مقترح تعديل قانون التقاعد لتكون السن القانونية للرجال 60 والنساء 58 عاما».



وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب هيثم الجبوري، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، طالبت بالاهتمام بشريحة المتقاعدين، والعمل على زيادة رواتبهم وتعديل قانون التقاعد بما يلبي طموحاتهم.



وأكدت اللجنة المالية، ضرورة تعديل قانون التقاعد لتكون مدة الخدمة 25 سنة بدل 30 سنة ليصرف على ضوئها للمتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.