بكلمات مؤثرة.. الحزن يخيم على نجوم الفن بسبب حرائق لبنان

-مايا دياب تفتح النار على المسؤولين وتعلق: نايمين ؟

-ميريام فارس : يا رب أحمي لبنان





يعيش لبنان اسوأ فتراته على الاطلاق، بعد الحرائق الهائلة التي ضربت عدد كبير من الاراضي اللبنانية وشملت منطقة دمور ببلدة المشرف أمس الاثنين واستمرت لاكثر من 24 ساعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الرياح التي زادت من النيران.





وقام عدد من نجوم لبنان والوطن العربي بالتعبير عن حزنهم لما حدث، والبعض منهم هاجم المسؤولين في وزارة البيئة اللبنانية.





وغردت اليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بهالحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقو، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار. يا حرام عا بلدنا. إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه".





ثم وجهت رسالة نارية للنظام السياسي اللبناني قائلة :" عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل".





- مايا دياب

غردت من خلال منصة تويتر :"يِسمع صراخ الناس المحاصرة في بيوتهم،في قلب النيران في بلدة #الدامور بلا مساعدة ..منترجى الدولة تساعد الآن ،اصوات الاستغاثة عالية والمسؤولين نايمين والطوافات لن تتحرّك قبل السابعة صباحًا لماذا؟؟".





-زياد برجي :

مشاهد حزينة بتوجع القلب والروح.. كلنا منتغنى بجمال الخضار ببلادنا.. أنا ما رح اسأل عن المسؤول النايم ولا عن الطائرات .. بس مش حرام الناس.. مش حرام لبنان.. عنجد مشاهد اقل ما يقال عنها مبكية.. يا رب احمي لبنان وشعبه".





-ميريام فارس :

وكتبت ميريام فارس :" منظر الحارق في لبنان مزعج ومؤسف يا رب احمي الناس ، احمي شباب الدفاع المدني واحمي لبنان".





ومن النجوم العرب، اعرب الفنان محمد عساف عن حزنه قائلا :" لبنان بلد الأرز الغالي على القلب، الله يحمي هالبلد، ويحفظ هالبلد الحبيب وأهله من كل سوء، والله يكون معكم ويصبركم".





والفنانة درة التي كتبت :" شاركت الفنانة درة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديده لها عبر خاصية الاستورى تعبر فيها عن حزنها للحرائق التى قامت بلبنان من مساء يوم الاثنين و المطالبة بمساعده اهالى لبنان.





ونشرت صورة لعلم لبنان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة".



