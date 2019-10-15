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أخبار البلد

بـ 5 كلمات مؤثرة.. هكذا علقت ريهام سعيد على حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:47 م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
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شيماء مجدي
شاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بفيديو من إحدى الحرائق التى تنشب فى لبنان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت على الفيديو قائلًة: "لبنان، أرضي محروقة، بلدي التاني".


وكانت اندلعت فجر اليوم، الثلاثاء، حرائق هائلة في الغابات اللبنانية تسببت في ذعر بين المواطنين في الشوارع خاصة بعد أن توغلت النيران في الغابات وخرجت إلى المدينة واجتاحت البيوت.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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