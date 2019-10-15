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منوعات

أم تصور حادثا كاد أن يحصد أرواح أولادها الصغار .. تفاصيل مرعبة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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أحمد شريف
لم يكن يعلم أشقاء صغار أنهم كانوا على بعد سنتيمترات من الموت أثناء لهوهم بإحدى الطرقات المتسخة.

وبدأ الحادث الذي كاد يحصد أرواح الطفلين، حين كان يلعب صبي وشقيقته بالقرب من منزلهما في منطقة إسكديل شمال شرق مقاطعة فيكتوريا الإسترالية.

وخلال التقاط أمها صورة تذكارية للصبي وشقيقته اقترب ثعبان شديد السمية من خلفهم.

وبعد أن سار الطفلان اكتشفت الأم عبر فحصها للصور ثعبان كان يزحف وراء أبنائها، لينتبها صدمة مرعبة لعدم رأيتها لهذا الأفعى من البداية.

وبالرغم من صدمة الأم إلا أنها شعرت بالارتياح لعدم لدغ الافعى السام أحد أبنائها الصغر وقتلته في الحال.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا النوع من الثعابين ، يمكن أن يسبب السكتة القلبية بعد دقائق قليلة من لدغة لأي شخص، حيث يعتبر هذا الثعبان مسئول عن 41 في المائة من وفيات بسبب الثعابين في أستراليا.
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