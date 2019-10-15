شوط أول سلبي بين فلسطين والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة فلسطين والسعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات آسيا، المؤهلة، إلى بطولة كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب فلسطين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لإسعاد جماهيره، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى مونديال 2020، بينما يطمح منتخب السعودية، في خطف 3 نقاط غالية خارج الديار.



وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يستضيف فيها المنتخب الفلسسطيني نظيره السعودي على أرضه، بعدما أقيمت جميع مواجهتهما السابقة على أراض محايدة.



ويتصدر منتتخب السعودية وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب أوزبكستان متصدر الترتيب بـ 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الثالث بـ 3 نقاط.