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فن

مفتعلة ويحتفلون بالنتيجة.. راغب علامة يكشف عن المتسببين في حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:41 م
راغب علامة
راغب علامة
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف عن رأيه الصادم فى الحرائق التى نشبت فى لبنان.

وقال راغب علامة: "الحرائق مفتعلة! من المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل.. فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها! شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة!!! قريبًا ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها".

يذكر أن راغب علامة يستعد فى الفترة المقبلة لتقديم عدد من الاغاني والحفلات.
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