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ثقافة

أهم رموز الغربية في ختام احتفالات قصر طنطا بالمولد الأحمدي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
اختتم قصر ثقافة طنطا فعالياته الثقافية والفنية للإحتفال بالمولد الأحمدي والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

واستعرض الدكتور محمد الحشاش أهم رموز محافظة الغربية في محاضرة عنوانها «الغربية بطولات وأحداث»، وأكد خلالها على تمتع الغربية بالعديد من الأسماء اللامعة في الكثير من المجالات ومنها العسكرية أمثال الفريق سعد الدين الشاذلي والفريق عبد المنعم رياض، والسياسية ومنهم الزعيم مصطفى كامل ومصطفى باشا النحاس ومن الفنانين الموسيقار محمد فوزي والفنانة هدى سلطان وعلى صعيد الرياضة نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، كما استمع الحاضرون لباقة متنوعة من الابتهالات والأدعية الدينية وفقرات مخصصة في إلقاء الشعر والقصائد الدينية والوطنية.

تناول بيت ثقافة السنطة البطولات والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة حيث أكدت أميرة الشرقاوي خلال محاضرة ثقافية بعنوان«انتصارات أكتوبر»، أن الشعب المصري يعلم جيدا قيمة قواته المسلحة التي كانت ولا تزال حائط الصد المنيع ضد كل المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها مصر، وكانت دوما الحامية لمقدسات المصريين ولا تزال تحمي حدود مصر من ارهاب الجماعات التكفيرية التي تسعى في إحداث الفتنة والفرقة بين جموع الشعب.

كما استعرض أحمد مبروك خلال محاضرة ثقافية لقصر ثقافة المحلة الكبرى المجهودات التي تبذلها القيادة المصرية في الملف الأفريقي وسبل التعاون المشترك مع دول حوض النيل من خلال توقيع البروتوكولات والاتفاقات لدعم التنمية والشراكة المستقبلية في قارة أفريقيا.
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