أمران يحدثان لك يوم القيامة بسبب إفشاء السلام .. تعرف عليهما

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول : ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أم بعد الفراغ منها".



أجاب الدكتور علي جمعة، فيفتوى له، أن إفشاء السلام على الجالسين في المسجد غير مرتبط بتحية المسجد، بل هو متعلق بلُقيا المسلمين، فإذا لاقاهم قبل تحية المسجد فليسلم عليهم ولا يؤخر السلام لما بعد الصلاة، وإذا لم يلقَهم فليبدأ بتحية المسجد، ولا يتكلف أن يذهب إلى شخص بعيد ليسلم عليه قبل الصلاة وكل هذا لأن السلامَ متعلقٌ باللُّقيا.



وتابع: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم.



أمران يحدثان لك بسبب إفشاء السلام يوم القيامة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أوصى بإفشاء السلام، على من نعرف ومن لا نعرف.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن إفشاء السلام من موجبات المغفرة والفوز بعفو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك يضمن للإنسان دخول الجنة، منوهًا بأن مثله مثل حُسن الكلام، فهو أيضًا من موجبات المغفرة.



واستشهد بما ورد في المعجم الكبير للطبراني، أنه حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : أَعْطَانَا ابْنُ الأَشْجَعِيِّ كِتَابَ أَبِيهِ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلامِ، وَحُسْنَ الْكَلامِ».