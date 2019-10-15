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فن

أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون على مسرح الهناجر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد البهي
يعرض في السابعة مساء الخميس 17 أكتوبر بقاعة سينما الهناجر الفيلم الروائي القصير "بلا حدود" ، إخراج "محمد نعمان"، وذلك في إطار عروض ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويتناول العمل -بحسب بيان الثلاثاء- مخاطر التكنولوجيا والألعاب مجهولة المصدر وأثرها على الأبناء.

جدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001 ، كأول موقع إلكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد.
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