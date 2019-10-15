إصابة زوجين وطفلهما في تسرب غاز بالقليوبية

أصيب زوجان وطفلتهما البالغة من العمر عامين بإصابات بالغة في حريق شب بمسكنهم إثر تسرب غاز وتم نقلهم لمستشفى بنها العام للعلاج وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب حريق بشقة بقرية العمار التابعة لمدينة طوخ بسبب تسرب غاز.



وأدى الحريق إلى إصابة الزوجين وطفلتهما بحروق بالغة وتم نقلهما لمستشفى بنها العام. فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

