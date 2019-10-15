فنانون مصريون وعرب يعبرون عن حزنهم لما يمر به لبنان.. شاهد

شاركت فنانات الوطن العربى جمهورهم عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورا تعبر عن حزنهم الشديد لما تمر به دولة لبنان من حرائق مشتعلة منذ مساء أمس، الاثنين، في منطقة دمور جنوب لبنان والتي امتدت لعدة مناطق لبنانية.



علقوا على الصور قائلين:



يارب احفظ لبنان وأهلنا في لبنان الحبيبة, نجيهم يارب وعديها علي خير



اللهم الطف بلبنان وبأخواتنا اللبنانيين



‫يارب احفظ اخواتنا اللبنانيين و ارضهم و انقذهم يارب. بندعي لكم 🙏🏻 ‬⁩ ‬ ربنا معاكم يا رب... ⁧‫#لبنان_يحترق #لبنان



اللهم أحفظ #لبنان

وشعبها وأحفظها يارب 🙏🏻 من كل مكروه



يا رب احفظ #لبنان و شعبها



بلدة المشرف قبل الحرائق. ما بدّي حتى اتخايل كيف ممكن تكون هلأ 😢 ⁧‫#لبنان_يحترق‬⁩



دعواتنا بالسلامه للبنان الغاليه واهلها#لبنان_يحترق



و تفاعل معهم المتابعين بالحزن لما تمر به لبنان من تدمير.



أدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان خلال اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة في لبنان، كما ساعدت الرياح على انتشارها وانتقالها إلى مناطق عدة.



جدير بالذكر ان لبنان شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، و قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، : "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".