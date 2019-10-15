محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يحضران عرض أمر تكليف .. صور

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية تنفيذ الفعاليات الفنية والثقافية في مجال القضايا المجتمعية الهامة مشيرا إلى أن التوعية بأهمية ومكانة الجيش وتعريف الشباب والطلائع بحجم ماتبذله قواتنا المسلحة في حماية الحدود ووحدة الأرض والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا .



وأكد أنه لا بد من التأكيد على أن القوات المسلحة درع وصمام أمان للجبهتين الداخلية والخارجية بالوطن، بجانب الدور العظيم الذي تؤديه في مجال الدفع بجهود الدولة التنموية،قائلا (جيشنا الوطني خاض معارك العزة والكرامة وتحقيق نصر أكتوبر 1973، والأن يخوض معركة كبيرة ضد عدو آخر لا يقل ضراوة وهو الإرهاب الأسود الغاشم ، والشعب على ثقة لا يزعزهها شيء بأنه قادر على اقتلاع جذوره وتطهير الأرض شره.



جاء ذلك على هامش حضوره اليوم للعرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، من إخراج باسم قناوي، والذي يقدم على مسرح الجامعة في تمام 12 ظهرًا يوميًا، حتى يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري بالمجان، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح،التي تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث.



وحضر العرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، وعدد من الأساتذة بالجامعة ، وبعض التنفيذيين ، وعدد كبير من طلاب الجامعة، الذين أقبلوا على العرض بكثافة واهتمام ،نظرا لأهمية الموضوعات التي يتناولها العرض ، والتى تركز على أهمية الدور الوطني الذي تقوم القوات المسلحة المصرية.



ولاقى العرض المسرحي إعجاب الحاضرين ، حيث سادت أجواء تفاعلية مع فقرات وفصول العرض ، وتخللها تصفيق الحاضرين ، خاصة الشباب الذي تفاعل بقوة ، وأبدى انبهاره بما يشاهده من أداء تمثيلي لمعاني ومفاهيم وحقائق عن عظمة جيشنا بجنوده وقياداته ، ولاسيما وأن العرض يحمل كثير من المعاني والجوانب الوطنية والإنسانية التي ظهرت من خلال التركيز على الجانب الأسرى والبطولات والتضحيات وقوة جأش وإصرار أفراد القوات المسلحة ،وعلى الجانب الآخر وحشية العدو وشره المستطر.



وأبدى محافظ بني سويف إعجابه بالعرض المسرحي ، وحرصه على حضوره،وتأكيده على أهمية التوسع والإكثار من هذه الفعاليات والأعمال الفنية الهادفة ، لما لها من أثر ايجابي وكبير على رفع وعي المواطنين خاصة الشباب بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسساتنا الوطنية في الحفاظ على مقدرات الشعب ،مشيرا إلى أنه التوجيه بتعظيم الأنشطة التوعوية في المدارس وقصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب لتعريف الشباب والطلائع بالتضحيات التي بذلها رجال قواتنا المسلحة للحفاظ على كرامة وعزة الوطن ، والتضحيات التي يبذلها جيشنا والشرطة الباسلة في مواجهة والقضاء على الإرهاب .



وعلى هامش فعاليات العرض أكد رئيس جامعة بني سويف حرص الجامعة على استضافة مثل هذه الفعاليات الهامة التي تركز على رفع الوعي الوطني لدى شبابنا ، مثنيا على جودة العرض من حيث المضمون وأداء الممثلين ، ومعربا عن تقديره لمحافظ الإقليم الذي حرص على حضور العرض تحفيزا وتأكيدا على أهمية التوعية بالقضايا الوطنية ، مشددا على أن جامعة بني سويف لديها الرغبة الكبيرة في استضافة هذه الفعاليات والتي تساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الجامعة في مجال التوعية والعمل المجتمعي التنموي .



يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة دراماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر،محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين،أحمد صلاح سعد،مالك العلي،إبراهيم حسن، محمد جمال،موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية،أشعار طارق على،غناء كريم الحسينى، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى .