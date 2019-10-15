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أخبار العالم

85 قتيلا و370 مصابا حصيلة الانتخابات الأفغانية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
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رويترز
قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف التي وقعت خلال انتخابات الرئاسة التي أجريت الشهر الماضي في أفغانستان خلفت 85 قتيلا مدنيا و370 مصابا.

وتسبب مقاتلو طالبان في سقوط الجانب الأكبر من الضحايا عندما هاجموا عددا من مراكز الاقتراع في محاولة لتعطيل التصويت.

وأدلى ربع عدد الناخبين المسجلين فحسب بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر بعد تهديد طالبان باستعمال العنف.

وقال تاماديتشي يماماتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان في التقرير "أعمال العنف التي استهدفت عمدا الناخبين والقائمين على الانتخابات والمشاركين في الحملات الانتخابية ومواقع المؤتمرات الانتخابية ومراكز الاقتراع غير مقبولة بالمرة".

وجاء في التقرير أن أكثر من ثلث الضحايا المدنيين أطفال. كما تضمن أن 28 قتيلا و250 مصابا سقطوا في يوم التصويت بينما قتل الباقون قبله وبعده.

وقالت طالبان إن الانتخابات غير شرعية وحذرت المواطنين من المشاركة فيها.
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