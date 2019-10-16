احذر.. 8 كلمات يمكنها تدمير نفسية طفلك

تعد تربية الأطفال من أهم وأصعب الأشياء، ويجب على كل أب وأم أن يحضروا جيدًا لتربية أطفالهم ، وتجميع كافة المعلومات التى تتعلق بهم ومعرفة مل يجب عليهم قولة ، أو عدم قولة ، ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم 8 كلمات يمكنهم أن يدمروا حياة طفلك ونفسيتة



1- الشتيمة سواء(له.. الأهل.. الضيوف)

يجب علينا أن نحرص جيدًا بعدم قول أى من هذه الكلمات حتى لا يسمعوها الأطفال ويبدؤا فى ترتيدها أمام أى شخص



2- المقارنة

لا تقارن طفلك بأى شخص وتقول له أنه أفضل منه، فـ لكل طفل صفاتة الخاصة التى تميزة عن أى شخص أخر



3- الحب المشروط

يجب أن نفصل ذاتنا عن تربية الطفل وسلوكة ، فنحن نحبة ونهتم به فى كل الأوقات ، ولكن للتربية حدود أخرى يجب أن نتأكد من وجودها



4- المعلومات الخاطئة

ليس كل ماهو منتشر صحيح لذلك يجب أن نرى الموضوع من وجهة نظرنا مثل الرجل لا يبكى ، فالرجل أنسان من حقة أن يبكى



5- التهديد

إذا فعلت ذلك سأكسر رأسك ،أو سوف تحبس فى الغرفة كل هذا خاطئ يجب أن نفهمة بهدوء أن ذلك لا يفيدة ، والأفضل له أن يفعل كذا



6- أن تمنعة بدون سبب

لأ يعنى لأ، هذا الأسلوب سوف يجعلة يعند زيادة عن اللزوم ويتمسك بما يطلبة ، ولكن إذا أضفنا له سبب مقنع سوف يهدأ ولا يستمر بطلب نفس الشئ



7- الإحباط

الأستمرار بإحباط الطفل سواء من شكلة ، أو من أى صفة به سوف يهز ثقتة بنفسة ويجعلة ضعيف الشخصية



8- العنف

لا يعتبر العنف بأى شكل من الأشكال حل لأى موضوع ، وأيضًا يؤثر على نفسيتة بشكل يدمرة