احذر.. 8 كلمات يمكنها تدمير نفسية طفلك

تعد تربية الأطفال من أهم وأصعب الأشياء، ويجب على كل أب وأم أن يحضروا جيدًا لتربية أطفالهم ، وتجميع كافة المعلومات التى تتعلق بهم ومعرفة مل يجب عليهم قولة ، أو عدم قولة ، ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم 8 كلمات يمكنهم أن يدمروا حياة طفلك ونفسيتة
1- الشتيمة سواء(له.. الأهل.. الضيوف)
يجب علينا أن نحرص جيدًا بعدم قول أى من هذه الكلمات حتى لا يسمعوها الأطفال ويبدؤا فى ترتيدها أمام أى شخص
2- المقارنة
لا تقارن طفلك بأى شخص وتقول له أنه أفضل منه، فـ لكل طفل صفاتة الخاصة التى تميزة عن أى شخص أخر
3- الحب المشروط
يجب أن نفصل ذاتنا عن تربية الطفل وسلوكة ، فنحن نحبة ونهتم به فى كل الأوقات ، ولكن للتربية حدود أخرى يجب أن نتأكد من وجودها
4- المعلومات الخاطئة
ليس كل ماهو منتشر صحيح لذلك يجب أن نرى الموضوع من وجهة نظرنا مثل الرجل لا يبكى ، فالرجل أنسان من حقة أن يبكى
5- التهديد
إذا فعلت ذلك سأكسر رأسك ،أو سوف تحبس فى الغرفة كل هذا خاطئ يجب أن نفهمة بهدوء أن ذلك لا يفيدة ، والأفضل له أن يفعل كذا
6- أن تمنعة بدون سبب
لأ يعنى لأ، هذا الأسلوب سوف يجعلة يعند زيادة عن اللزوم ويتمسك بما يطلبة ، ولكن إذا أضفنا له سبب مقنع سوف يهدأ ولا يستمر بطلب نفس الشئ
7- الإحباط
الأستمرار بإحباط الطفل سواء من شكلة ، أو من أى صفة به سوف يهز ثقتة بنفسة ويجعلة ضعيف الشخصية
8- العنف
لا يعتبر العنف بأى شكل من الأشكال حل لأى موضوع ، وأيضًا يؤثر على نفسيتة بشكل يدمرة
1- الشتيمة سواء(له.. الأهل.. الضيوف)
يجب علينا أن نحرص جيدًا بعدم قول أى من هذه الكلمات حتى لا يسمعوها الأطفال ويبدؤا فى ترتيدها أمام أى شخص
2- المقارنة
لا تقارن طفلك بأى شخص وتقول له أنه أفضل منه، فـ لكل طفل صفاتة الخاصة التى تميزة عن أى شخص أخر
3- الحب المشروط
يجب أن نفصل ذاتنا عن تربية الطفل وسلوكة ، فنحن نحبة ونهتم به فى كل الأوقات ، ولكن للتربية حدود أخرى يجب أن نتأكد من وجودها
4- المعلومات الخاطئة
ليس كل ماهو منتشر صحيح لذلك يجب أن نرى الموضوع من وجهة نظرنا مثل الرجل لا يبكى ، فالرجل أنسان من حقة أن يبكى
5- التهديد
إذا فعلت ذلك سأكسر رأسك ،أو سوف تحبس فى الغرفة كل هذا خاطئ يجب أن نفهمة بهدوء أن ذلك لا يفيدة ، والأفضل له أن يفعل كذا
6- أن تمنعة بدون سبب
لأ يعنى لأ، هذا الأسلوب سوف يجعلة يعند زيادة عن اللزوم ويتمسك بما يطلبة ، ولكن إذا أضفنا له سبب مقنع سوف يهدأ ولا يستمر بطلب نفس الشئ
7- الإحباط
الأستمرار بإحباط الطفل سواء من شكلة ، أو من أى صفة به سوف يهز ثقتة بنفسة ويجعلة ضعيف الشخصية
8- العنف
لا يعتبر العنف بأى شكل من الأشكال حل لأى موضوع ، وأيضًا يؤثر على نفسيتة بشكل يدمرة