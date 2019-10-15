فريدة سيف النصر: دوري بـ "حضور وانصراف" كوميدي

تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر على الانضمام الى فيلم حضور وانصراف ، والذى يتم تصويره حاليًا .



وتابعت " فريدة سيف النصر " ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث العمل ، مؤكدة ان الشخصية بها طابع كوميدى.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويضم نخبة من الفنانين، منهم بيومى فؤاد ، أسماء أبواليزيد، ومحمد ثروت وغيرهم من النجوم، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لـتامر مرسي، ومن المحتمل طرحه بموسم منتصف العام الدراسي المقبل.