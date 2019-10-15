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فن

فريدة سيف النصر: دوري بـ "حضور وانصراف" كوميدي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تعاقدت الفنانة فريدة سيف النصر على الانضمام الى فيلم حضور وانصراف ، والذى يتم تصويره حاليًا .

وتابعت " فريدة سيف النصر " ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث العمل ، مؤكدة ان الشخصية بها طابع كوميدى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويضم نخبة من الفنانين، منهم بيومى فؤاد ، أسماء أبواليزيد، ومحمد ثروت وغيرهم من النجوم، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لـتامر مرسي، ومن المحتمل طرحه بموسم منتصف العام الدراسي المقبل.
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