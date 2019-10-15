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توك شو

محلل سياسي: أردوغان لن ينجح فى ابتزاز المجتمع الدولي بـ ملف اللاجئين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:13 م
غارات فى سوريا
غارات فى سوريا
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قسم التوك شو
قال إبراهيم كابان المحلل السياسى، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد يصدق هراء أردوغان ونظامه في مسألة التلويح بفتح المجال للاجئين والنازحين السوريين.

وأكد "المحلل سياسى" عبر القمر الصناعى في برنامج «الآن» المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أن ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف اللاجئين الذى يستخدمه النظام الأردوغاني هو فقط لتبرير احتلال هذه المنطقة وهو يتحدث عن اللاجئين السوريين وتوطينهم فى المنطقة وفى نفس الوقت يهجر الآلاف من السوريين من نفس المنطقة.

وتابع أنه حتى هذه اللحظة يستمر نظام أردوغان فى ارتكاب الجرائم، ويوم أمس كان هناك جرائم أيضًا في رأس العين.
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