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برلمان

للقضاء على طول مدة الإجراءات الجمركية.. خطة البرلمان تسعى لوضع حدود زمنية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:45 م
قانون الجمارك
قانون الجمارك
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.

وأوضح عيسى في اجتماع اللجنة الثلاثاء أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، قائلا "نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى فى مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها، قائلا "القانون يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإدارى للدولة".

كما طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.‎
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