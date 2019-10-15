Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامح شكري يستهل زيارته إلى زغرب بعقد مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
القسم الدبلوماسي
استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الكرواتية زغرب بعقد جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية الكرواتي "جوردان جريتش رادمان" صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019.

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في بداية اللقاء تطلعه لأن تسفر زيارته إلى زغرب عن تحقيق انطلاقة هامة في مسيرة العلاقات بين مصر وكرواتيا والتي تشهد زخمًا متناميًا في الأعوام الأخيرة، معربًا عن الشكر للوزير "رادمان" والحكومة الكرواتية على حفاوة الاستقبال، مقدمًا التهنئة إلى نظيره الكرواتي على قرب تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.

أوضح حافظ أن المشاورات بين الوزيرين شهدت نقاشات هامة حول سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث اتفق الوزيران على أهمية التشاور المستمر حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشار حافظ الى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والنقل البحري، والعمل على زيادة معدلات التجارة البينية لتعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث أطلع شكري وزير خارجية كرواتيا على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في أعقاب تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار استفادةً من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، واستغلالًا للموقع المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، فضلًا عن المدن الذكية الجديدة التي يجري إقامتها في مصر.

كما تم التطرق كذلك إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في مجال السياحة.

ومن ناحية أخرى، تناولت المشاورات التحديات المشتركة التي تواجه مصر وكرواتيا وسبل التصدي لها، وفي مقدمتها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث استعرض شكري ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.

كما قدم الوزير شكري شرحًا حول أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 والمتعلقة بتعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات ودفع عجلة التنمية في القارة، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الكرواتي حرص خلال اللقاء على التعرُف على الموقف المصري إزاء التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، وخاصةً ما تشهده الساحة السورية حاليًا.

وشدّد الوزير شكري على رفض مصر للعدوان التركي، مشيرًا إلى تأثيراته بالغة السلبية على صعيد مسار عملية التسوية السياسية وكذا تداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني هناك، مع التأكيد على حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما أيضًا مع ما أصدره كلا من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من موقف واضح بشأن رفض العدوان التركي.

كما استعرض وزير خارجية كرواتيا رؤية بلاده للتطورات التي تشهدها أوروبا، وأولويات كرواتيا خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير شكري أن مصر تدرك الجهود الهائلة التي كرستها كرواتيا لهذه المهمة، معربًا عن ثقته في نجاح الرئاسة الكرواتية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأرميني

الخارجية: مصر المستثمر الأكبر في الجبل الأسود ب 1,1 مليار يورو

وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة النمساوية في مستهل جولة بمنطقة شرق أوروبا

رئيسة جمهورية كرواتيا تستقبل وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته لزغرب

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء كرواتيا

ترشيحاتنا

جمال الغندور يكشف كواليس استقدام طاقم ألماني لإدارة القمة

عفا الله عما سلف.. 5 مواقف تاريخية لـ تركى آل الشيخ مع الأهلي والخطيب

لن تتوقع.. سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في السعودية

4 مشاكل تدل على ضعف طرمبة البنزين

ردا على العدوان التركي.. فولكس فاجن الألمانية توجه ضربة قاصمة لنظام أردوغان

حدث فى الجيزة .. تفاصيل ضبط عصابة استدراج الشواذ من فيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور