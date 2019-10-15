مقدونيا: مصر تلعب دورا كبيرا على الصعيدين الدولي والإقليمي بقيادة السيسي

استقبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية بلغاريا، بمناسبة قرب انتهاء فترة مهمته، حيث تناولت اللقاءات مجمل التطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما خلال العامين الماضيين.



وأبدي الجانب المقدوني اهتمامًا بتطوير وتعزيز التعاون مع مصر في ضوء دورها المحوري على الصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة.



كما أعرب المسئولين المقدونيين خلال اللقاءات عن تقديرهم لجهود مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في مصر.



هذا، وقد استعرض السفير المصري خلال اللقاءات المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها خطة الإصلاح الوطني التي تتبناها الحكومة المصرية والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، بما في ذلك المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وعودة معدلات السياحة.



كما تم مناقشة عدد من القضايا المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.