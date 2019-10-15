التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

حسم التعادل السلبي مباراة فلسطين والسعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



سيطر منتخب فلسطين على معظم مجريات المباراة، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف، ليتقاسم المنتخبان في النهاية نقاط المباراة.



وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يواجه فيها المنتخب الفلسسطيني نظيره السعودي على أرضه، بعدما أقيمت جميع مواجهتهما السابقة على أراض محايدة.



وبهذه النتيجة رفع منتخب السعودية رصيده إلى النقطة الرابعة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط،خلف منتخب أوزبكستان متصدر الترتيب بـ 6 نقاط، بينما وصل منتخب فلسطين للنقطة الرابعة في المركز الثالثة.

