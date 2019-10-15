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فن

كنت شوفو جنة على أرض صار جهنم.. تعليق مؤثر من نادين نسيب علي حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:03 م
نادين نسيب
نادين نسيب
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مصطفى كرم
عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن حزنها الشديد لما تتعرض له دولتها لبنان من الاحتراق بالنيران في بعض الأماكن والتي امتدت إلى بعض منازل العائلات.

ونشرت نادين نسيب فيديو للحرائق من أماكن متعددة بلبنان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نادين نسيب علي الفيديو قائلة "مشهد موجع.. لبنان يلي كنت شوفو جنة على أرض صار جهنم عل أرض نيران أكلت جبالنا و بيوتنا وشعبنا وتركتنا بلا يد ولا حيلة ناطرين صرختنا توصل للمسؤولين البيئة المهملة والتلوث رح يوصلنا لنتائج مبكية بعرف يلي صار عوامل طبيعية بس لما تكون غاباتنا نظيفة ودولتنا مأمنة وسائل الوقاية والتجهيزات في حالات الطوارئ كنا قدرنا نسيطر على وضع ... يا رب ارحمنا لأنه يلي على أرض ما عم يرحمونا #لبنان ".


وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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