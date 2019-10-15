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منوعات

مهزلة.. المدرسون والطلبة يرقصون ويشربون الخمر في المدرسة .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
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كريم جمال
من المفترض أن المدارس هى أماكن تربية وتهذيب النفوس قبل تعليمها، خاصةً عندما تكون فى دول متقدمة وذات شأن عالميًا، إلا أن هذه الواقعة تكشف عن وجه أخر لمدارس عاصمة الضباب البريطانية لندن.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادم، يظهر مجموعة من المدرسن والطلبة يتشاركون رقصة التويرك، وهو يشربون الكحوليات داخل إحدى قاعات المدرسة.

والأطثر صدمة فى الفيدية المتداول ان المعملين هم من يقودوا تلك التصرفات الغريبة أمام طلابهم، الأمر الذى سبب خللًا للكثير من مشاهدى الفيديو.

وعقب انتشار الفيديو على الإنترنت فى الساعات القليلة الماضية، تبين أنه منذ عامين وكان قد تم تسريبه من قبل أحد المساعدين للمدرسة وحصلت عليه الصحيفة البريطانية.

إلا أن تلاميذ سابقين بالمدرسة هم من وراء إعادة نشره مع تلامييذ حاليين، لتذكيرهم بتلك الواثعة التى لن تتكرر مجددًا فى المدرسة بعدما أثارت وقتها الجدل فى المجتمع البريطانى.

يذكر أن الفيديو كان قد تم تصويره داخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بصالة الألعاب الرياضية الملحقة بالمدرسة.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

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