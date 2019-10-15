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فن

قلوبنا تحترق.. ديانا حداد تشعل السوشيال ميديا بتعليق مؤثر عن حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:33 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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مصطفى كرم
عبرت الفنانة  اللبنانية ديانا حداد عن حزنها الشديد لما تتعرض له دولتها لبنان من الاحتراق بالنيران في بعض الأماكن والتي امتدت إلى بعض منازل الأهالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين.

وشاركت ديانا حداد جمهورها بصورة من حرائق لبنان وعلقت عليها قائلة "قلوبنا عّم تحترق معك يا #لبنان💔، صرختنا وحدة وهدفنا واحد .. كل ما هو مناسب لدعم وطننا #لبنان في هاي الكارثة نحن جاهزين له .. #لبنان_يحترق.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" اللهم بردًا وسلامًا على لبنان وعلى كل اللي فيه دعواتكم" و"اللهم غيثًا هنيئًا يطفيء حريق أرضهم ويطفيء لهيب قلوبنا" و"اللهم احفظ لبنان وشعبها".

وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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