صحة الإسكندرية توضح حقيقة وجود حالات التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس

نفت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن ظهور حالات إصابة بعدوى الالتهاب السحائي بين عدد من طلاب المدارس في الإسكندرية.



أفاد بيان صادر عن المديرية، أن نتائج تحاليل بذل سائل النخاع الشوكى والدم لطالبة مدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة المشتبه في إصابتها بالالتهاب السحائي جاءت سلبية.



لفت البيان إلى أن لجنة من الطب الوقائي فحصت الطالبة التي نقلت إلى إحدى المستشفيات الخاصة تعانى من صداع وقىء وارتفاع فى درجة الحرارة، وحالتها مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية.



وأوضح البيان أن الطالبة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيرى عامى 2014 ، 2016 بواسطة التأمين الصحى، مؤكدا عدم ظهور أى أعراض على تلاميذ مدرسة الطالبة وجميعهم بحالة جيدة.



وأضاف البيان أنه تم تجريع المخالطين للطالبة بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب.



وعن وفاة تلميذة بمدرسة صقر قريش الابتدائية، اليوم، أكدت المديرية سلبية العينات وأن أسباب وفاة التلميذة لا علاقة لها بالالتهاب السحائى، مناشدة المواطنين الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة قبل نشر أى أخبار تخص الحالة الصحية داخل المحافظة.