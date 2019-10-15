محمد رجب عبر إنستجرام: ربنا مبيخلقش الحلم في قلب حد إلا عشان يتحقق

نشر الفنان محمد رجب، فيديو من احد اعماله الفنية علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".



وقال "رجب" في الفيديو: "ربنا سبحانه وتعالي مبيخلقش حلم في قلب حد الا وعارف انه يقدر يتحقق".



يستعد محمد رجب الان للعمل علي احدث اعماله مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى"، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح، حيث وقعت هبة مجدى بشكل رسمي عقد العمل، كما انضمت الفنانة الشابة هاجر أحمد لفريق العمل..



ويعقد حسام شوقي مدير عام سينرجى ومخرج العمل والمؤلف جلسات عمل مكثفة حاليا للاستقرار على قائمة الفنانين المشاركين فى العمل، حيث أن هناك عدة أسماء مرشحة من أجل التعاقد معهم خلال أيام، وذلك رغبة من الشركة فى بدء التصوير مباشرة خلال أيام..

