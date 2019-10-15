كانت بتشتري بيض.. سيارة تصطدم صاحبتها.. فيديو

نيران صديقة، هذه العبارة هى الوصف الفضل لهذا الموقف الذى تعرضت له سيدة من قبل سيارتها، بعدما أوقفت سيارتها وترجلت منها، ففوجئت بصدم السيارة لها.ولو كانت نشرت على منصات التواصل الإجتماعى ما حدث بدون صور أو فيديو ما كان أحد ليصدقها على الإطلاق، إلا أن كاميرات المراقبة وثقت ما حدث كاملًا.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعود السبب لصدم السيارة لصاحبتها أنها لم تفعل فرامل اليد، بينما كانت السيارة متوقفة على أرض مرتفعة.كانت صاحبة السيارة قد ترجلت من سيارتها لشراء كمية من البيض المعروضة بالقرب من منزلها، حتى انزلقت السيارة وصدمتها في منطقة تينتيردين فى كينت البريطانية.ولحسن الحظ أن السيدة لم تلحق بها أى إصابات خطرة، بينما أصيبت بكدمات وخدوش بسيطة جراء الإصطدام الذي طرحها أرضًا.يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية، بعدما أثار الرواد بشدة لمعرفة سبب حدوث ذلك.يمكنك مشاهدة الفيديو من