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أخبار العالم

بـ الدبابات وراجمات الصواريخ.. قصف تركى عنيف على رأس العين شمال سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة سكاي نيوز أن القوات التركية شنت قصفا عنيفا على بلدة رأس العين على الحدود الشمالية لسوريا.

وقالت إن الجيش التركي يقصف براجمات الصواريخ والدبابات مناطق في رأس العين في إطار المعارك المستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية

وكانت قناة الحدث قد أفادت بتجدد القصف التركي على مناطق شمال شرق سوريا.

وكان الجيش التركي قد دفع بتعزيزات عاجلة لمواجهة المقاومة الكردية في شمال سوريا، مع دخول قوات الجيش السوري أيضًا على خط المواجهة، ودخولها في احتفالية كبيرة لمدينة منبج، وفق ما أفادت به سكاي نيوز.

ودفع الجيش التركي بتعزيزات من مدرعات وناقلات جند عبر معبر قرقامش باتجاه الأراضي السورية من جهة جرابلس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين القوات السورية والتركية في شمال سوريا.

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