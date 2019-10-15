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رياضة

أول اختبار حقيقى .. 3 أزمات تواجه اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:46 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
أزمة كبرى تواجه اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت 19 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 

وظهرت بعض الاصوات داخل اتحاد الكرة تنادي بضرورة تأجيل المباراة نظرا لقرب موعدها من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي على استاد السلام في اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ولم يحسم اتحاد الكرة حتى الان من تأجيل مباراة حيث تنتظر اللجنة قرار الجهات الامنية سواء بإقامة اللقاء أو تأجيله لدواع أمنية.

وستتوالى الأزمات على اتحاد الكرة حال تأجيل المباراة

ومن أبرز تلك الأزمات ما صرح به فرج عامر رئيس نادي سموحة صباح اليوم من ضرورة تأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز، حيث صرح :" إذا كانت القمة بين الأهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقائنا مع بيراميدز، بعد غد إلى نفس موعد القمة، لأن هناك سبعة لاعبين من فريق سموحة سيعودون اليوم عصرا من لاعبي المنتخب القومي الأول ومنتخب الشباب ومنتخبات عربية وإفريقية أحدهم أصيب إصابة شديدة تحتاج ٣ شهور".

وأضاف فرج عامر: "وآخرين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخرى، بالإضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة".

كما أعلن مسئولو نادى الجونة اليوم عن إمكانية تقدمهم بطلب رسمي من أجل تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلى ببطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجارى، نظرا لمشاركة عدد من نجوم الفريق مع المنتخب الأوليمبي، حيث سيعودون مساء اليوم للمشاركة مع الفريق بمباراة فريق مصر يوم 17 أكتوبر الجاري. 

كما سيتسبب الأمر في حرج بالغ لـ عمرو الجنايني رئيس اللجنة نظرا لتصريحاته في بداية الموسم باستحالة تأجيل اي مباراة إلا في حال تعارضها مع مباراة إفريقية. 


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