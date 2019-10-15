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أخبار العالم

إنقاذ إلهي.. سقوط الأمطار على لبنان.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:35 م
حرائق لبنان
حرائق لبنان
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لسقوط الأمطار والرعد والبرق على لبنان، ما اعتبره المشاركون إنقاذ إلهي من الله للبنان، التي شهدت حرائق ضخمة منذ الأمس.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت، أن أكثر من 100 حريق نشب في عموم لبنان ليلة أمس الاثنين.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن شخصا لقي مصرعه بنوبة قلبية أثناء عمليات الإطفاء.

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