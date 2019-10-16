وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير الشركات من جامعة القاهرة.. الإصلاح الإداري والتشريعي أبرز المحاور.. منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية

خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال في ندوة "استدامة الشركات" بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة

إعادة هيكلة الشركات واستغلال الأصول وإصلاح إداري وتشريعي أبرز محاور خطة التطوير

مشروع جسور لدعم التجارة الخارجية مع أفريقيا

منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية

وتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

ميكنة نظام العمل بالشركات وتطبيق نظام ERP في 60 شركة

تقييم وقياس مهارات رؤساء الشركات التابعة

إنشاء إدارات مركزية للتسويق بالشركات القابضة

بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالتنسيق مع المركزي للمحاسبات

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أبرز جهود الوزارة لإصلاح الشركات التابعة لها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عدة محاور أهمها إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وكذلك الإصلاح الإداري والتشريعي.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، بحضور السيد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الشركات وطلبة الكلية.وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم عمل دراسات تحليلية للشركات خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتم البدء بالشركات شديدة التعثر وتم وضع خطط واضحة بشأن 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة وفقا لنتائج العام المالى 2017/2018.ومن بين محاور الإصلاح والتطوير، أشار إلى قيام الوزارة بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري لرفع العوائد المحققة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير، وكذلك سداد مديونيات الشركات والبالغة نحو 42 مليار جنيه لصالح قطاعي الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات.أما بشأن تطوير منظومة العمل والإدارة، قال هشام توفيق إنه جار بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالتنسيق مع الجهاز الموكزي للمحاسبات، وعقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات والمدربين الماليين في نظم محاسبة التكاليف، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأداء في الشركات، إلى جانب تطبيق مشروع ضخم وغير مسبوق لميكنة نظم العمل بالشركات وتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة خلال عام ونصف العام، ويشمل المشروع 6 قطاعات هي المالية والمخازن والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية والإنتاج.وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه تم تأسيس إدارات مركزية للتسويق بالشركات القابضة لتحسين نظم وأساليب البيع والتسويق والترويج لمنتجات الشركات التابعة، لضمان بيع وتسويق ما يتم إنتاجه وتقليل المخزون وبما يعود بالنفع على الشركة والعاملين.وأكد أنه تم الانتهاء من تقييم وقياس مهارات رؤساء الشركات، وجار حاليا عمل تقييم لقيادات الشركات، وذلك بهدف تحسين نظم الإدارة بما يتماشى مع خطة الإصلاح والهيكلة وما سيتم ضخه من استثمارات ضخمة.وعرض هشام توفيق ملامح عدد من المشروعات التى تتبناها الوزارة حاليا ومنها مشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية والذي يتم من خلاله توفير خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين لأسواق شرق ووسط أفريقيا.وأشار الوزير إلى مشروع توفير منصة إلكترونية للترويج للمواقع السياحية والأثرية في مصر من خلال شركة مصر للسياحة، على أن يتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، إلى جانب خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.