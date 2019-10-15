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مرأة

بالأسود والكحلي .. هاجر أحمد تتألق بإطلالة رياضية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة هاجر أحمد ستورى جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت بها ببنطلون رياضى باللون الأسود، وتى شيرت باللون الكحلى وفوقه سويت شيرت باللون الأبيض بأكمام طويلة، وقفازات لليد، وحملت حقيبة ظهر باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض.

وتركت شعره منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها وفوقة كاب، واعتمدت فى الميكاب على جمال بشرتها والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.
بالأسود والكحلي .. هاجر أحمد تتألق بإطلالة رياضية
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