الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك في الدوري بهذه الطريقة

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك.



وجاء حضور الخطيب من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب المقرر لها السبت المقبل.



وكان الأهلي قد استطاع الفوز على نظيره الإعلاميين بالأمس وديا بهدف دون رد أحرزه وليد أزارو.



ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري العام برصيد 9 نقاط ويستعد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة المحلية في المواجهة المقرر إقامتها السبت المقبل.