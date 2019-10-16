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حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:30 م
حملة بلدى أمانة في
حملة بلدى أمانة في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
  • حملة بلدى أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية
  • توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية فى النهوض بالدولة
  • وصول أعضاء "بلدى أمانة" إلى 44 ألف فرد

شهدت ٢٣ قرية بزمام ٤ مراكز بنطاق محافظة البحيرة، أمس، الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث للمرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية.

وذلك تحت شعار "بلدي أمانة" والمستمرة لمدة ٤ أيام، بدأت من يوم الأحد الماضى بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية فى النهوض بالدولة وكيفية المساهمة في جميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر.

بالإضافة إلى توعية المجتمع البحراوى من بؤر الشائعات والفتن التى تبث من خلال السوشيال ميديا والقنوات المؤيدة للجماعة الإرهابية والمعادية للدولة، والتي من مصلحتها إثارة الفتنة والفوضى لزعزعة استقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، تواصل عمل الحملة بنجاح، مشيرة إلى وصول أعضاء بلدى أمانة إلى 44 ألف فرد بينهم 30600 من الفتيات والسيدات و13400 من الرجال فى 23 قرية فى 4 مراكز بنطاق المحافظة بمساعدة 100من الرائدات الريفيات وجميع عضوات وأعضاء فرع المجلس ومحامي مكتب الشكاوى.

وتم عقد ندوة بالتعاون مع البنك الزراعي لأهالي قرية الياسينية والهدية والزاوية بمركز أبو المطامير عن الخدمات التي يقدمها البنك للمرأة المعيلة وغير القادرة وصغار المزارعين من قروض صغيرة وأسمدة لرعايتهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى تصوير 141 رقم قومي بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

واختتمت حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" فى يومها الثالث للمرحلة الثانية بعمل لقاءات نقاشية مع الأهالى حول الأحداث الجارية والمشاكل التي يعانون منها لوضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين.

وقامت محامية فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بتعريف جميع الحاضرين سواء الندوات أو اللقاءات بالخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 وعنوان فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة للحضور للمكتب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل شكوى.

يذكر أن حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدي أمانة "أطلقها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسى بجميع محافظات مصر فى وقت واحد، المرحلة الأولى منها انطلقت يوم ٢٩ سبتمبر الماضى واستمرت لمدة ٤ أيام، حيث بدأت فعاليات المرحلة الثانية يوم الأحد الماضى وحتى يوم ١٦ من شهر أكتوبر المقبل.

وذلك بهدف التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
حملة بلدي أمانة في البحيرة تغزو ٢٣ قرية.. توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في النهوض بالدولة.. وتؤكد: البنك الزراعي يقدم خدمات وتسهيلات للمرأة المعيلة وصغار المزارعين
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