بعد الكلام عن تأجيل القمة.. مدحت العدل يصدم الزملكاوية

علق الكاتب والمؤلف مدحت العدل على الأقاويل التي تتردد حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة.



وكتب العدل على "تويتر" قائلا: "إذا تم تأجيل مباراة القمة - وهو ما أرفضه تمامًا- فسوف نعود لنغمة التأجيل لأي سبب ولن يكون هناك انضباط ونظام ، في النهاية هي مباراة كرة في وسط الجدول ليفز أيهما ومبروك له وحظ أوفر للفريق الأخر، النظام يا ناس".



يذكر أن هناك حاليا كثير من الأقاويل حول تاجيل مباراة الاهلى والزمالك والتى من المقرر أن تقام يوم 19 أكتوبر الحالى وحتى الآن لم يتخذ اتحاد الكرة القرار النهائى ما إذا كان تقام فى موعدها أو يتم تأجيلها.