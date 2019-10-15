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رياضة

إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة أليكسيس سانشيز وموعدة عودته للملاعب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:02 م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
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محمد رشاد
كشف نادي إنتر ميلان تفاصيل إصابة مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز التي ستبعده عن الملاعب لفترة ، والتى تعرض لها خلال مواجهة تشيلي وكولومبيا يوم السبت الماضي ، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ودية جمعت المنتخبين.

وأفاد إنتر في بيان عبر موقعه "لقد خضع سانشيز للكشف يوم الثلاثاء، وكشفت النتائج عن وجود خلع في مفصل كاحله الأيسر مما تسبب في تلف الأوتار".

وأضاف البيان "سيجتمع اللاعب مع طبيبه الخاص في برشلونة يوم الأربعاء للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان التدخل الجراحي ضروريًا".

كان رينالدو ريودا مدرب منتخب تشيلي قد أوضح أن أليكسيس سانشيز قد يخضع لجراحة ويغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها ضد كولومبيا يوم السبت.

وصرح المدرب حسبما نقلت شبكة "سكاي": "قد ينتهي به المطاف للخضوع لجراحة، فريقه إنتر ميلان سيقرر".

وأضاف "قد نخسر خدماته لشهرين أو 3 أشهر، الأمر سيء لأنه بدأ في اللعب مجددا مع إنتر وسجل هدفين، كما أنه يلعب في دوري أبطال أوروبا، و كان سعيدا ومتحفزا للغاية، الآن علينا أن ننتظر خلال تلك الساعات الحاسمة".

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