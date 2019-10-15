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أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ في إسرائيل.. انهيار كباري وانقطاع للكهرباء

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك الكثير من المناطق انقطع عنها التيار الكهربائي نتيجة حالة الطقس السيئ هناك.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن شركة الكهرباء قولها إن هناك انقطاعات كهرباء في عدة مناطق بالبلاد، وخاصة في المنطقة الشمالية، بسبب ظروف الطقس السيئة.

وأضافت الشركة أنها تعمل على محاولة إصلاح تلك الانقطاعات وإعادة التيار الكهربائي.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن أحد الكباري سقط على الطريق بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور، فيما تم إغلاق الطريق رقم 75 أمام حركة المرور إلى وادي طبعون، بسبب سقوط عمود إنارة في الشارع.
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