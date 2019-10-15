فيروز نبيل تكتب : إذا وُجدَ السبب بَطُلَ الحب



هل الحب إحساس مختلف تجاه شخص تشعر بأنه غير الآخرين.. الحقيقة مفيش إجابه واضحه وصريحه نستطيع أن نضع من خلالها تعريف واضح لمعنى الحب وأسبابه لأن الله عندما يزرع محبة شخص ما فى قلبك تجد مشاعرك واحساسك يتجه نحوه دون سبب واضح أو صريح والدليل على ذلك أننا كثيرا ما نرى رجلا يملك كل المقومات كالمال والوسامة والمكانة الاجتماعيه المرموقه ويحيط به الكثيرات من الجميلات ممن يملكن المكانه الاجتماعيه المماثله له والثراء لكنه فضل عليهن "بنت بسيطه جدا" لا تملك الجاه والجمال والرقي كغيرها من الفتيات المحيطات به. ويتعجب الجميع ويتساءلون ماذا أعجبه فيها..



والحقيقة أنه نظر اليها بقلبه لا بعقله فوجد جمال روحها وأخلاقها وشعر بحبها يغمر قلبه دون سبب واضح وصريح بل ربما لو فكر بعقله فقط ولو للحظة واحده لوجد ارتباطه بها مستحيلا وهذا ما يبرر تنازل بعض الملوك عن عروشهن ليتزوجن بفتيات من عامة الشعب وأيضا وجدنا أميرات تزوجن من رجال بسطاء لا يملكن المكانه الاجتماعبه ولا الثروة.



إذًا الحب الحقيقي لا يوجد له شروط ولا أسباب ولا حتى تعريف واضح وصريح بل الحب هو من صُنع الخالق العظيم يهبه لمن يشاء وقتما يشاء وعندما يأذن به الله فلا يستطيع أن يقف أى عائق أمامه فهو طاقة من نور مصدرها السماء تقذف فى قلوب المحبين فتملأ حياتهم بالنور والبهجه وحب الحياه هو طاقه لا يستهان بها اذا قذفت فى قلب إنسان استطاع من خلالها أن يغير الكون من حوله وأن يتخطى كل الصعاب ليصل لقلب من يحب وأكبر دليل على ما ذكرت هو حب السيدة خديجة لرسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام رغم فارق السن والمكانه الاجتماعيه بينهما وهى سيدة من سيدات قريش تملك الثروة والمكانة الاجتماعية المرموقه تقدم لخطبتها سادة قريش ممن يملكون الثروة والمكانه الاجتماعيه المماثله لها لكنها فضلت عليهم جميعا الصادق الأمين الرجل البسيط الذي لا يملك المال بل يملك الأخلاق الكريمة والصدق والأمانة.



ويوجد الكثير من الأمثلة التى انتصر فيها الحب الحقيقي على كل العراقيل والمصاعب ويوجد قصص كثيرة على مر التاريخ أبطالها سطروا بحروف من نور قصص حبهم وأصبحوا نماذج يحتذى بها لكل المحبين..

ولا يقتصر مفهوم الحب على حب الرجل للمرأه والعكس بل أساس الحب هو حب الله الخالق العظيم وحب الوطن وحب الوالدين والأهل والأصدقاء فالحب مفهوم شامل يتسع ليضم كل ما حولنا.



ومما سبق يتضح لنا جميعا أن الحب الحقيقي لا يوجد له سبب أو شرط أي اذا سألت نفسك يوما ما لماذا أحببت هذا الشخص ووجدت اجابة واضحة وصريحة ومحددة فاعلم أنك لا تحبه حبا حقيقيا بل إنك تحبه حبا مقترنا بسبب واذا انتفى ذلك السبب انتهى الحب أى انك تحب صفة مميزه فيه ليس أكثر لأنه وبمنتهى البساطه إذا وُجدَ السبب بَطُلَ الحب.. دمتم فى حالة حب حقيقي.

كلنا نسمع ونكرر كلمة حب مئات المرات ولكن لا أحد فينا توقف قليلا وسأل نفسه عن ما هو معنى الحب الحقيقي وسببه، هل يكمن الحب فى وجود شخص بجانبك يشاركك كل لحظه بحياتك هل هو ذلك الشخص الذى قررت ان تحبه او شعرت بارتياح تجاهه، هل هو ذلك الشخص الذي لا تستطيع أن تعيش بدونه، ماهى مواصفات هذا الشخص، هل هو الأغنى أم الأوسم أم الأشيك؟ ..... الخ.