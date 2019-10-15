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مكرم محمد أحمد: ترامب شخصية محيرة .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:04 م
ترامب
ترامب
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية محيرة ومصر تعتبر ترامب صديقا لها لأنه اتخذ مواقف جيدة مع مصر.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج ": حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه يمكن تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية تحت حكم ترامب.

وتابع مكرم محمد أحمد:" لدينا طموح في أن يزيد حجم الاستثمار الأمريكي في مصر"، مضيفا:" ترامب يرفض التعاون مع الديمقراطيين في أمريكا".
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