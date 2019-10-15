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أخبار العالم

هطول الأمطار على المسجد الأقصى.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:07 م
هطول الأمطار على
هطول الأمطار على المسجد الأقصى
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شريف سيد
هطلت أمطار كثيفة على المسجد الأقصى الشريف، حيث شهدت ساحاته كميات كبيرة من المياه، نتيجة الأمطار.

وشهدت العديد من دول المنطقة هطول الأمطار بكثافة، من بينها لبنان، التي شهدت حرائق ضخمة منذ ليلة أمس الإثنين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أن أكثر من 100 حريق نشب في عموم لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن شخصا لقي مصرعه بنوبة قلبية أثناء عمليات الإطفاء.

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