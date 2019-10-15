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فن

لبنان يحترق.. ديانا حداد: عناية الله تنقذ بلاد الأرز.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:21 م
لبنان
لبنان
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة من العاصفة الشتوية التي ضربت لبنان بعد الحريق الكبير الذي داهم عدد من الغابات والمنازل.


وغردت ديانا حداد على الصورة عبر تويتر قائلة: "‏هذا برق السماء فوق بعض مناطق ‎#لبنان هذا هو الدفاع الإلهي، رحمة الله اوسع من رحمة البشر ‎#لبنان_يحترق".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الله يغيثهم بالامطار ويلطف فيهم وأن يفتح عليهم خزائن رحمته وفضله إنه سميع مجيب " و" ‏‎رحمه الله واسعه الله يحميكم قلوبنا معكم لبنان سبحان الذي يسبح الرعد والبرق من خيفته" و" ‏‎وتبقى رحمة الله اوسع".

وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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