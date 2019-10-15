دوزي يؤجل طرح كليب الأغنية الجديدة تضامنا مع شعب لبنان

أعلن المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى تأجيل طرح الفيديو كليب الجديد لأجل غير مسمى تضامنا مع الشعب اللبنانى الذى تعرض لعدة حرائق اندلعت في بلدات بمحافظة "قضاء عكار" شمالي لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، في منطقة الدامور، التي تقع في جبل لبنان.



قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في لبنان، وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.



كان من المقررً طرح كليب اغنيته الجديدة اليوم على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية وعلى قناة مزيكا.

