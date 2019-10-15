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أخبار البلد

بدعوة بريطانية.. مصر تشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:18 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
أكد السفير جيفري أدمز، سفير بريطانيا بالقاهرة، أن اللقاء الذي جمع بينه وبين وزير التعليم العالي يهدف إلى بحث التعاون في مجال العلوم بين بريطانيا ومصر، وذلك من خلال برنامج ’نيوتن مشرفة‘ المشترك للبحث العلمي، وزيادة الشراكات بين الجامعات البريطانية والمصرية.

كما أكد السفير البريطاني في تصريحات صحفية له حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك حرص مشترك بين البلدين علي استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة.

كما وجه آدمز الدعوة للوزير للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن والمقرر عقده خلال الفترة من 19-22 يناير 2020، بمشاركة وزراء التعليم بمختلف دول العالم، وممثلين ومندوبين وخبراء في مجال التعليم؛ لمناقشة قضايا التعليم والتحديات المشتركة بين الدول في مجال التعليم، بمشاركة حوالي 95 دولة على مستوى العالم.
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