بعد غزو تركيا .. مارسيل سمير تحذر من تحرير 12 ألف داعشي من سجون سوريا .. فيديو

قالت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك 12 ألف سجين داعشي من بلاد مختلفة في شمال سوريا، وفي المنطقة التي تغزوها تركيا.



وأضافت في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك أيضا 70 ألف مواطن لأسر من داعش، مشيرة إلى أن كل هؤلاء الأفراد من الوارد هروبهم.



وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العملية التركية ستهدم كل الجهود لمحاربة داعش على مدار 8 سنوات، وذلك بعد إتاحة الفرصة أمام 12 ألف مقاتل داعشي للهروب من السجون.



