حزنا على شقيقته .. يطعن زوجها حتى الموت في مركز الشرطة

جريمة قتل ارتكبت داخل مركز الشرطة بسبب الانتقام والثأر، بعدما جن جنونه فور علمه بموت أخته منتحرةً داخل منزل الزوجية الخاص بها.



وبحسب صحيفة الهند اليوم، لقي شاب يبلغ من العمر 25 عاما حتفه جراء تلقيه عدة طعنات قاتلة بمركز الشرطة فى مدينة مومباى الهندية على يد شقيق زوجته.



تعود التفاصيل عندما ذهب الزوج الذى يدعى عكاشة كوليكار إلى مركز الشرطة للإدلاء بأقواله في واقعة انتحار زوجته شنقًا داخل منزلهما إلا أن شقيقها الذى يدعى رافيندرا كاليد البالغ من العمر 25 عامًا، اعتقد أن الزوج وراء مقتل الشقيقة وأنها لم تنتحر، خاصة أن العائلتين على علم بالخلافات العائلية المتكررة بين الزوجين.



قرر الأخ الانتقام فورًا مستخدمًا سكينًا حادًا للثار لشقيقته، لأنه على يقين بأن شقيقته كومال البالغة من العمر 2 عامًا شنقت نفسها هربًا من حجيم الخلافات مع زوجها.



جدير بالذكر أنه تم نقل الزوح وهو ينزف دمًا إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه مات متأثرًا بجراحة، والقت الشرطة القبض القبض على شقيق الزوجة المنتحرة.

